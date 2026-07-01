Sortie Nature Révélez la nature photographie au téléphone Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) Aytré

Informations pratiques

Aytré

Sortie Nature Révélez la nature photographie au téléphone

Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) 66 Rte de la Plage, Aytré Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Vous avez un smartphone et l’envie de capturer les nombreuses merveilles que la nature nous donne à voir ? Venez explorer et jouer avec la lumière, la composition et les angles pour des photos nature qui vous surprendront.

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Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) 66 Rte de la Plage, Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com

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English :

Do you have a smartphone and want to capture the many wonders that nature has to offer? Come explore and experiment with light, composition, and angles to take nature photos that will surprise you.

L’événement Sortie Nature Révélez la nature photographie au téléphone Aytré a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle