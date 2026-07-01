Sortie Nature Révélez la nature photographie au téléphone Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) Aytré
mercredi 29 juillet 2026 · Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Sortie Nature Révélez la nature photographie au téléphone
Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) 66 Rte de la Plage, Aytré Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Vous avez un smartphone et l’envie de capturer les nombreuses merveilles que la nature nous donne à voir ? Venez explorer et jouer avec la lumière, la composition et les angles pour des photos nature qui vous surprendront.
.
Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) 66 Rte de la Plage, Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you have a smartphone and want to capture the many wonders that nature has to offer? Come explore and experiment with light, composition, and angles to take nature photos that will surprise you.
L’événement Sortie Nature Révélez la nature photographie au téléphone Aytré a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
À voir aussi à Aytré (Charente-Maritime)
- FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR – 2 JOURS – PASS 2 JOURS – PARC JEAN MACE Aytre 18 juillet 2026
- FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR – 1J PARC JEAN MACE Aytre 18 juillet 2026
- Festival L’Horizon fait le Mur ANNULÉ Aytré 18 juillet 2026
- FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR – 1J – PARC JEAN MACE Aytre 19 juillet 2026