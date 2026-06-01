Sortie nature Sophro balade reconnexion à vos 5 sens Saint-Quirin

Saint-Quirin

Sortie nature Sophro balade reconnexion à vos 5 sens

site archéologique de la Croix Guillaume-Accès D96 Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Plongez dans la sérénité de la forêt le temps d’une sophro balade unique, guidée en parfaite harmonie par une sophrologue expérimentée et un guide nature. Durant 3 heures d’immersion douce, réveillez vos 5 sens, de la contemplation des paysages à la découverte gustative du terroir. Offrez-vous cette parenthèse de bien-être absolu pour une reconnexion profonde à vous-même et à l’environnement. Matériel à fournir un petit sac à dos avec bouteille d’eau, vêtements adaptés à la météo et chaussures de marche. Accès au site de la Croix Guillaume depuis Saint-Quirin ou Abreschviller, suivre la RD96 jusqu’au col de Deux-Croix. prendre la route forestière de Quatre Chemins. Se garer à l’entrée de la route forestière de la Croix Guillaume. Payant, sur réservation à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou par internet https://tinyurl.com/bdhd96aa. Pas de vente sur place. Sortie nature de 3h00 destinée aux plus de 18 ans. Cette sortie est animée par Harmonie en Seille Marielle Biguet, sophrologue.Adultes

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site archéologique de la Croix Guillaume-Accès D96 Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Immerse yourself in the serenity of the forest during a unique sophro balade , guided in perfect harmony by an experienced sophrologist and a nature guide. During 3 hours of gentle immersion, awaken your 5 senses, from the contemplation of the landscape to the discovery of local flavors. Treat yourself to this interlude of absolute well-being for a deep reconnection with yourself and the environment. Equipment required: small backpack with water bottle, weather-appropriate clothing and walking shoes. Access to the Croix Guillaume site: from Saint-Quirin or Abreschviller, follow the RD96 to the Col de Deux-Croix, then take the Quatre Chemins forest road. Park at the entrance to the Croix Guillaume forest road. Paying, by reservation at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or by internet: https://tinyurl.com/bdhd96aa. No sales on site. 3h00 nature outing for over 18s. Led by Harmonie en Seille sophrologist Marielle Biguet.

L’événement Sortie nature Sophro balade reconnexion à vos 5 sens Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-06-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG