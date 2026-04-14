Sortie nature “Sur les traces des canidés sauvages”, Maison de la forêt, Montfiquet

Sortie nature “Sur les traces des canidés sauvages” Dimanche 27 septembre, 10h00 Maison de la forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

À l’occasion de la Semaine nationale du chien, partez à la découverte des canidés sauvages de nos forêts et campagnes : loups, renards, chiens viverrins…

Au fil de la sortie, vous apprendrez à connaître leur mode de vie, leurs territoires et leur rôle essentiel dans l’écosystème, tout en déconstruisant les idées reçues qui les entourent.

Une animation ludique et pédagogique, accessible à tous, pour comprendre et s’émerveiller devant ces animaux fascinants.

Réservation obligatoire.

(3km/2h30) – Niveau 1

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En famille, venez découvrir la diversité animale de la forêt de Cerisy. Du plus grand des animaux, le cerf, jusqu’aux petites bêtes du sol, parcourons la réserve naturelle pour comprendre leur mod…