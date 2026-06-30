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AGENDA · Saint-Lunaire

Sortie nature Trésors cachés d’un chemin creux Saint-Lunaire

dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parking du Goulet
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Sortie nature Trésors cachés d’un chemin creux

Parking du Goulet Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25 16:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Découvrez le bocage et les chemins creux qui le parcourent, en ouvrant un œil attentif à la biodiversité qui s’y cache.

Organisé par Bretagne Vivante.

Inscription www.cote-emeraude.fr/les-sorties-de-latlas   .

Parking du Goulet Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Trésors cachés d’un chemin creux Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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