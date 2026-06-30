Sortie nature Trésors cachés d’un chemin creux Saint-Lunaire
dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Sortie nature Trésors cachés d’un chemin creux
Parking du Goulet Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25 16:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Découvrez le bocage et les chemins creux qui le parcourent, en ouvrant un œil attentif à la biodiversité qui s’y cache.
Organisé par Bretagne Vivante.
Inscription www.cote-emeraude.fr/les-sorties-de-latlas .
Parking du Goulet Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Sortie nature Trésors cachés d’un chemin creux Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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