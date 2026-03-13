Sortie nature Une nuit sur une île Route du Panorama Marzy

Sortie nature Une nuit sur une île

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Nous vous proposons de vivre ces moments uniques, la tête dans les étoiles au cœur de la Loire sauvage . Nous partons en bateau vers 15h, et l’après midi sera consacré à la pratique de la pêche pour l’apéritif du soir…

Nous accosterons le long d’une île pour monter notre campement et tenter d’observer le castor au clair de lune avant de nous endormir sous nos tentes avec pour seul bruit le courant dans les verdiaux .

La matinée du lendemain sera consacrée à la découverte des oiseaux.

En juillet

Les 6/7, 13/14, 20/21 et 27/28

En août

Les 3/4, 10/11, 17/18 et 24/25

Autres dates possibles à partir de 4 .

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr

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English : Sortie nature Une nuit sur une île

L’événement Sortie nature Une nuit sur une île Marzy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers