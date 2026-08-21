Sortie nocturne, Étangs de Longeau, 55210 Hannonville-sous-les-Côtes, France, Hannonville-sous-les-Côtes

Informations pratiques

Sortie nocturne Vendredi 25 septembre, 21h00 Étangs de Longeau, 55210 Hannonville-sous-les-Côtes, France Meuse

Tarifs : null 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T00:30:00+02:00

Sortie nocturne.

Dans le cadre du week-end Nature nous irons à la découverte de la forêt… de nuit.

Explorez la forêt de nuit, les sens en éveil, une expérience unique.

Objectif : Découvrir le monde forestier après le coucher du soleil, mais aussi être à l’écoute de la faune, des éléments et de soi même.

Public : Adultes, ados, groupes pros ou familles avec enfants à partir de 8 ans.

Durée : 3h30

Activité organisée par Stéphane – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-nocturne-9582

Étangs de Longeau, 55210 Hannonville-sous-les-Côtes, France Étangs de Longeau, 55210 Hannonville-sous-les-Côtes, France Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-nocturne-9582 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-nocturne-9582 »}]

Une virée en forêt, de nuit, sans lampe! Juste pour écouter et ressentir.