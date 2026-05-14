Sortie ornithologique et aquarelles naturalistes Beauvoir
Sortie ornithologique et aquarelles naturalistes Beauvoir jeudi 29 octobre 2026.
Beauvoir
Sortie ornithologique et aquarelles naturalistes
Barrage du Couesnon Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 17:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Après une séance d’observation des oiseaux présents sur le Couesnon, aux abords du barrage, Léa, médiatrice nature, propose un atelier d’aquarelle alliant art et naturalisme, centré sur une espèce d’oiseau choisie pour l’occasion. .
Barrage du Couesnon Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Sortie ornithologique et aquarelles naturalistes
L’événement Sortie ornithologique et aquarelles naturalistes Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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