Beauvoir

Sortie ornithologique et aquarelles naturalistes

Barrage du Couesnon Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:30:00

fin : 2026-10-29 17:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Après une séance d’observation des oiseaux présents sur le Couesnon, aux abords du barrage, Léa, médiatrice nature, propose un atelier d’aquarelle alliant art et naturalisme, centré sur une espèce d’oiseau choisie pour l’occasion. .

Barrage du Couesnon Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Sortie ornithologique et aquarelles naturalistes

L’événement Sortie ornithologique et aquarelles naturalistes Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MSM Normandie BIT Genêts