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Sortie ornithologique et nature 10 la Chaize Thauron

Sortie ornithologique et nature 10 la Chaize Thauron dimanche 26 avril 2026.

Lieu : 10 la Chaize

Adresse : 10 La Chaize

Ville : 23250 Thauron

Département : Creuse

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Thauron

Sortie ornithologique et nature

10 la Chaize 10 La Chaize Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Sortie ornithologique et nature au printemps commentée par Michel Barataud, naturaliste.
Petite balade d’environ 4 km dans les gorges du Thaurion.

Possibilité de pique-nique partagé à l’arrivée   .

10 la Chaize 10 La Chaize Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49  tpn23@outlook.fr

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English : Sortie ornithologique et nature

L’événement Sortie ornithologique et nature Thauron a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest

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