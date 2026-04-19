Sortie ornithologique et nature 10 la Chaize Thauron
Sortie ornithologique et nature 10 la Chaize Thauron dimanche 26 avril 2026.
Thauron
Sortie ornithologique et nature
10 la Chaize 10 La Chaize Thauron Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Sortie ornithologique et nature au printemps commentée par Michel Barataud, naturaliste.
Petite balade d’environ 4 km dans les gorges du Thaurion.
Possibilité de pique-nique partagé à l’arrivée .
10 la Chaize 10 La Chaize Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49 tpn23@outlook.fr
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English : Sortie ornithologique et nature
L’événement Sortie ornithologique et nature Thauron a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest