Sortie ornithologique et nature 10 la Chaize Thauron

Thauron

Sortie ornithologique et nature

10 la Chaize 10 La Chaize Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Sortie ornithologique et nature au printemps commentée par Michel Barataud, naturaliste.

Petite balade d’environ 4 km dans les gorges du Thaurion.

Possibilité de pique-nique partagé à l’arrivée .

10 la Chaize 10 La Chaize Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49 tpn23@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie ornithologique et nature

L’événement Sortie ornithologique et nature Thauron a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest