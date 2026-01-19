Sortie ornithologique Les oiseaux du village Clères
32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
2026-05-02
Chut ! Écoutez… Les oiseaux sont tout autour de nous et avec l’aide d’un animateur vous pourrez apprendre à les déterminer. Vêtements et chaussures adaptés sont requis. Une petite paire de jumelle si vous avez! Réservation sur www.parcdecleres.fr. .
