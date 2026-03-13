Sortie patrimoine en bateau de Loire Quand la rivière portait bateau Route du Panorama Marzy

Sortie patrimoine en bateau de Loire Quand la rivière portait bateau

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-15

Descente de la Loire à bord de la Passière de la rive de Marzy au village du Bec d’allier. Marie-Christine Vallet, guide conférencière, vous plongera dans l’histoire des cours d’eau où est né un village, celui des mariniers, voituriers par eau et marchands.

Apéritif au Bec d’Allier.

Bac et retour des participants le long de la Loire jusqu’au point de départ.

En partenariat avec Terroir et Patrimoine.

Tenue prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau.

Nombre de personnes de 6 à 14 personnes.

Les rendez vous 19 juillet et 15 août de 9h30 à 13h. .

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr

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English : Sortie patrimoine en bateau de Loire Quand la rivière portait bateau

L’événement Sortie patrimoine en bateau de Loire Quand la rivière portait bateau Marzy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers