Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Macaire
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Macaire
Informations pratiques
Saint-Macaire
Sortie plantes sauvages comestibles
Saint-Macaire Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 11:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18
Formation de 2h sur terrain à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles.
Ces initiations s’adressent à tous les amoureux de la nature qui veulent devenir autonomes dans l’identification botanique des plantes sauvages comestibles.
– Comment reconnaître les plantes sauvages
– Utilisations culinaires
– Idées de recettes
– Vertus
– Histoire…
Prévoir une tenue adaptée à la sortie en milieu naturel et à la météo du jour, ainsi qu’un carnet de notes.
Attention, pour le paiement sur place prévoir un chèque ou l’appoint en espèce.
Places limitées, inscription obligatoire. .
Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82 faidherbeolivia@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie plantes sauvages comestibles
L’événement Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-07-06 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Saint-Macaire (Gironde)
- Le rallye des Cavalcades Saint-Macaire 18 juillet 2026
- Dégustations de l’été à l’Office de Tourisme Office de Tourisme Saint-Macaire 20 juillet 2026