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Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Macaire

mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Macaire

Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Macaire

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
33490 Saint-Macaire
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Macaire

Sortie plantes sauvages comestibles

Saint-Macaire Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18

Formation de 2h sur terrain à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles.
Ces initiations s’adressent à tous les amoureux de la nature qui veulent devenir autonomes dans l’identification botanique des plantes sauvages comestibles.
– Comment reconnaître les plantes sauvages
– Utilisations culinaires
– Idées de recettes
– Vertus
– Histoire…
Prévoir une tenue adaptée à la sortie en milieu naturel et à la météo du jour, ainsi qu’un carnet de notes.
Attention, pour le paiement sur place prévoir un chèque ou l’appoint en espèce.

Places limitées, inscription obligatoire.   .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82  faidherbeolivia@gmail.com

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English : Sortie plantes sauvages comestibles

L’événement Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-07-06 par La Gironde du Sud

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