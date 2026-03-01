Sortie reconnaître les arbres en hiver Parc Cadoudal Auray

Sortie reconnaître les arbres en hiver

Parc Cadoudal 4 Allée du Mausolée Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Sortie découverte des arbres en hiver apprenez à reconnaître les arbres sans leurs feuilles, un bon moyen de changer votre regard sur la nature, en observant silhouettes, écorces, rameaux, bourgeons…

Découvrez les vertus des arbres et leurs usages à travers l’histoire.

Dégustation d’une boisson chaude à base de plantes à la fin de l’animation.

Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo.

De quoi prendre des notes, une loupe de botaniste si vous avez.

Avec Primelle, animatrice, formatrice et productrice de médicinales .

Parc Cadoudal 4 Allée du Mausolée Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 99 78 53 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie reconnaître les arbres en hiver

L’événement Sortie reconnaître les arbres en hiver Auray a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon