Sortie reconnaître les arbres en hiver Parc Cadoudal Auray

Sortie reconnaître les arbres en hiver
Parc Cadoudal 4 Allée du Mausolée Auray Morbihan
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Sortie découverte des arbres en hiver apprenez à reconnaître les arbres sans leurs feuilles, un bon moyen de changer votre regard sur la nature, en observant silhouettes, écorces, rameaux, bourgeons…
Découvrez les vertus des arbres et leurs usages à travers l’histoire.
Dégustation d’une boisson chaude à base de plantes à la fin de l’animation.
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo.
De quoi prendre des notes, une loupe de botaniste si vous avez.
Avec Primelle, animatrice, formatrice et productrice de médicinales .
Parc Cadoudal 4 Allée du Mausolée Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 99 78 53 83
