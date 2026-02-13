Sortie Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse Saint-Philbert-sur-Orne
Sortie Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse
La montagne et la Méditerranée en Normandie ?! Du promontoire rocheux aux gorges de la Rouvre, découvrez les espèces étonnantes qui peuplent le site… Dès 8 ans. .
Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
