Sortie Running balade Châteaulin
Sortie Running balade Châteaulin dimanche 28 juin 2026.
Châteaulin
Sortie Running balade
Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Chaque dernier dimanche du mois, le club Courir à Châteaulin propose une sortie Running ouverte à tous. Au programme au moins 8 km en mode balade , sans chronomètre, pour privilégier le plaisir et la convivialité.
Un rendez-vous sportif et détendu
Ces sorties s’adressent aussi bien aux licenciés qu’aux non-licenciés, quel que soit le niveau. L’idée est simple courir ensemble, échanger et casser la routine des entraînements en solo, dans une ambiance accessible et bienveillante.
Un circuit différent à chaque édition
Chaque mois, un nouveau parcours est proposé, permettant de découvrir des itinéraires parfois méconnus.
Le lieu de rendez-vous est communiqué sur la page Facebook de l’association Courir à Châteaulin .
Châteaulin 29150 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Sortie Running balade Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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