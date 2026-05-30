Châteaulin

Sortie Running balade

Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Chaque dernier dimanche du mois, le club Courir à Châteaulin propose une sortie Running ouverte à tous. Au programme au moins 8 km en mode balade , sans chronomètre, pour privilégier le plaisir et la convivialité.

Un rendez-vous sportif et détendu

Ces sorties s’adressent aussi bien aux licenciés qu’aux non-licenciés, quel que soit le niveau. L’idée est simple courir ensemble, échanger et casser la routine des entraînements en solo, dans une ambiance accessible et bienveillante.

Un circuit différent à chaque édition

Chaque mois, un nouveau parcours est proposé, permettant de découvrir des itinéraires parfois méconnus.

Le lieu de rendez-vous est communiqué sur la page Facebook de l’association Courir à Châteaulin .

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Sortie Running balade Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE