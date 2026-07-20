Sortie Séniors AASE Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Sortie Séniors

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 10:45:00

fin : 2026-09-10 18:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Visite du temple Dhagpo Kagyu Ling (St léon sur vézère)

Visite guidée du site suivi d’un goûter sur place.

Pique-nique à prévoir pour chacun.

10h45 -18h30, départ de St Astier.

5€ sur inscription.

AASE 05 53 54 02 40

Visite du temple Dhagpo Kagyu Ling (St léon sur vézère)

Visite guidée du site suivi d’un goûter sur place.

Pique-nique à prévoir pour chacun.

10h45 -18h30, départ de St Astier.

5€ sur inscription.

AASE 05 53 54 02 40 .

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40

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English : Sortie Séniors

Tour of the Dhagpo Kagyu Ling Temple (St. Léon-sur-Vézère)

Guided tour of the site followed by a snack on site.

Please bring your own picnic lunch.

10:45 a.m.–6:30 p.m., departing from St. Astier.

5? registration fee.

AASE 05 53 54 02 40

L’événement Sortie Séniors Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord