Sortie Séniors AASE Saint-Astier
jeudi 10 septembre 2026 · AASE · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Sortie Séniors
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 10:45:00
fin : 2026-09-10 18:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Visite du temple Dhagpo Kagyu Ling (St léon sur vézère)
Visite guidée du site suivi d’un goûter sur place.
Pique-nique à prévoir pour chacun.
10h45 -18h30, départ de St Astier.
5€ sur inscription.
AASE 05 53 54 02 40
Visite du temple Dhagpo Kagyu Ling (St léon sur vézère)
Visite guidée du site suivi d’un goûter sur place.
Pique-nique à prévoir pour chacun.
10h45 -18h30, départ de St Astier.
5€ sur inscription.
AASE 05 53 54 02 40 .
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40
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English : Sortie Séniors
Tour of the Dhagpo Kagyu Ling Temple (St. Léon-sur-Vézère)
Guided tour of the site followed by a snack on site.
Please bring your own picnic lunch.
10:45 a.m.–6:30 p.m., departing from St. Astier.
5? registration fee.
AASE 05 53 54 02 40
L’événement Sortie Séniors Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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