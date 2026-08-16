Sortie Seniors AASE Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Sortie Seniors

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 09:00:00

fin : 2026-10-06 13:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Visite sensorielle Musée de Vésunna Périgueux.

9h-13h, départ de St Astier à l’AASE .

5€ sur inscription.

AASE Stéphanie TASTET 05 53 54 02 40

Visite sensorielle Musée de Vésunna Périgueux.

9h-13h, départ de St Astier à l’AASE .

5€ sur inscription.

AASE Stéphanie TASTET 05 53 54 02 40 .

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40

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English : Sortie Seniors

Sensory Tour of the Vésunna Museum in Périgueux.

9 a.m.–1 p.m., departing from St. Astier at the AASE.

5? with registration.

AASE Stéphanie TASTET 05 53 54 02 40

L’événement Sortie Seniors Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-16 par Vallée de l’Isle en Périgord