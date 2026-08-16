Sortie Seniors AASE Saint-Astier
mardi 6 octobre 2026 · AASE · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Sortie Seniors
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 09:00:00
fin : 2026-10-06 13:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Visite sensorielle Musée de Vésunna Périgueux.
9h-13h, départ de St Astier à l’AASE .
5€ sur inscription.
AASE Stéphanie TASTET 05 53 54 02 40
Visite sensorielle Musée de Vésunna Périgueux.
9h-13h, départ de St Astier à l’AASE .
5€ sur inscription.
AASE Stéphanie TASTET 05 53 54 02 40 .
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40
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English : Sortie Seniors
Sensory Tour of the Vésunna Museum in Périgueux.
9 a.m.–1 p.m., departing from St. Astier at the AASE.
5? with registration.
AASE Stéphanie TASTET 05 53 54 02 40
L’événement Sortie Seniors Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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