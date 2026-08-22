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Sortie séniors visite du château de Cadillac Mairie Saint-Caprais-de-Bordeaux

mardi 8 septembre 2026 · Mairie · Saint-Caprais-de-Bordeaux

Sortie séniors visite du château de Cadillac Mairie Saint-Caprais-de-Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Mairie
Adresse
4 Avenue de Mercade
Ville
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Saint-Caprais-de-Bordeaux

Sortie séniors visite du château de Cadillac

Mairie 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 11:00:00
fin : 2026-09-08 17:00:00

Date(s) :
2026-09-08

Une sortie conviviale pour découvrir un joyau du patrimoine. Le temps d’une journée, laissez-vous transporter dans l’univers Renaissance d’un château chargé d’histoire façades majestueuses, jardins à la française et anecdotes de vie de cour vous attendent lors d’une visite guidée. Une belle occasion de partager un moment convivial, entre balade, découverte culturelle et pause pique-nique.   .

Mairie 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 00  mairie@saintcapraisdebordeaux.fr

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English : Sortie séniors visite du château de Cadillac

L’événement Sortie séniors visite du château de Cadillac Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT de l’Entre-deux-Mers

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