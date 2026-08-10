Sortie spéciale oiseaux, Journées européennes de la migration Eurobirdwatch route de Soubise Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Sortie spéciale oiseaux, Journées européennes de la migration Eurobirdwatch

route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Observation des oiseaux à la station de lagunage dans le cadre des Journées européennes de la migration.

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route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English : Special bird outing, European Migration Days

Birdwatching at the lagoon plant as part of the European Migration Days.

L’événement Sortie spéciale oiseaux, Journées européennes de la migration Eurobirdwatch Rochefort a été mis à jour le 2026-08-10 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime