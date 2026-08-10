Sortie spéciale oiseaux, Journées européennes de la migration Eurobirdwatch route de Soubise Rochefort
dimanche 20 septembre 2026 · route de Soubise · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Sortie spéciale oiseaux, Journées européennes de la migration Eurobirdwatch
route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Observation des oiseaux à la station de lagunage dans le cadre des Journées européennes de la migration.
.
route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Special bird outing, European Migration Days
Birdwatching at the lagoon plant as part of the European Migration Days.
L’événement Sortie spéciale oiseaux, Journées européennes de la migration Eurobirdwatch Rochefort a été mis à jour le 2026-08-10 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Lundis de l’Arsenal 17 août 2026 place de la Galissonière Rochefort 17 août 2026
- Diner de famille rock chemin de la Vieille Forme Rochefort 19 août 2026
- Festival Roch’Fort En Bulles Palais des Congrès Rochefort 22 août 2026
- Lundis de l’Arsenal 24 août 2026 place de la Galissonière Rochefort 24 août 2026
- New Soul Mates musique soul chemin de la Vieille Forme Rochefort 26 août 2026