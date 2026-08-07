Sortie sunset avec Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne
vendredi 7 août 2026 · Devant le quai Pedros · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Sortie sunset avec Baiona Marine
Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Tous les mercredis et vendredis de juillet à septembre, Baiona Marine vous propose une balade en bateau au départ de Bayonne, le long des côtes angloyes jusqu’à Biarritz.
Embarquez avec nous en petit comité, pour découvrir le Pays Basque autrement. Nourriture et boissons autorisées à bord ! Vous devez vous présenter sur le site du rendez-vous 15 minutes avant le début de la visite. .
Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 baiona-marine@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie sunset avec Baiona Marine
L’événement Sortie sunset avec Baiona Marine Bayonne a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne 7 août 2026
- Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne 7 août 2026
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 7 août 2026
- Visite guidée Histoire et Patrimoine Juif Place de la République Bayonne 7 août 2026
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 7 août 2026