Sortie sunset avec Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Sortie sunset avec Baiona Marine

Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Tous les mercredis et vendredis de juillet à septembre, Baiona Marine vous propose une balade en bateau au départ de Bayonne, le long des côtes angloyes jusqu’à Biarritz.

Embarquez avec nous en petit comité, pour découvrir le Pays Basque autrement. Nourriture et boissons autorisées à bord ! Vous devez vous présenter sur le site du rendez-vous 15 minutes avant le début de la visite. .

Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 baiona-marine@outlook.fr

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English : Sortie sunset avec Baiona Marine

L’événement Sortie sunset avec Baiona Marine Bayonne a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Bayonne