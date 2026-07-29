Sortie sur l’Espace Naturel Sensible d’Arxiloa Saint-Jean-de-Luz
mercredi 12 août 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Sortie sur l’Espace Naturel Sensible d’Arxiloa
Barthes de la Nivelle Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Balade commentée avec un animateur du Jardin botanique littoral. Découverte des paysages littoraux de l’ENS, décryptage des différentes entités et leur évolution au fil du temps. Public enfants à partir de 8 ans accompagnés et adultes. .
Barthes de la Nivelle Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr
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English : Sortie sur l’Espace Naturel Sensible d’Arxiloa
L’événement Sortie sur l’Espace Naturel Sensible d’Arxiloa Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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