SORTIE VÉLO DE ROUTE LA MONTÉE DES BOUILLOUSES Font-Romeu-Odeillo-Via
samedi 15 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
SORTIE VÉLO DE ROUTE LA MONTÉE DES BOUILLOUSES
Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Partez à l’assaut de la montée des Bouillouses lors d’une sortie vélo entre effort, paysages grandioses et plaisir de rouler en montagne.
Gratuit Lien des inscriptions (à venir)
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Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Take on the Montée des Bouillouses on a bike ride that combines a challenging climb, breathtaking scenery, and the joy of riding in the mountains.
Free Registration link (coming soon)
L’événement SORTIE VÉLO DE ROUTE LA MONTÉE DES BOUILLOUSES Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DE FONT ROMEU
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