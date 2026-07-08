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SORTIE VÉLO DE ROUTE LA MONTÉE DES BOUILLOUSES Font-Romeu-Odeillo-Via

samedi 15 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via

SORTIE VÉLO DE ROUTE LA MONTÉE DES BOUILLOUSES Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Avenue Emmanuel Brousse
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

SORTIE VÉLO DE ROUTE LA MONTÉE DES BOUILLOUSES

Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Partez à l’assaut de la montée des Bouillouses lors d’une sortie vélo entre effort, paysages grandioses et plaisir de rouler en montagne.
Gratuit Lien des inscriptions (à venir)
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Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take on the Montée des Bouillouses on a bike ride that combines a challenging climb, breathtaking scenery, and the joy of riding in the mountains.
Free Registration link (coming soon)

L’événement SORTIE VÉLO DE ROUTE LA MONTÉE DES BOUILLOUSES Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DE FONT ROMEU

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