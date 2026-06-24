Sortie Vélo d’Été en Sologne Ligny-le-Ribault
Sortie Vélo d’Été en Sologne Ligny-le-Ribault dimanche 5 juillet 2026.
Ligny-le-Ribault
Sortie Vélo d’Été en Sologne
80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:15:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
♂️ Sortie vélo familiale ♀️
Dimanche 5 juillet
RDV 80 rue de la Prêche Larouelibre Ludovic à 14h15 départ 14h30
à Ligny le Ribault
♂️ Sortie vélo familiale ♀️
Dimanche 5 juillet
RDV 80 rue de la Prêche Larouelibre Ludovic à 14h15 départ 14h30
à Ligny le Ribault
Circuit convivial d’environ 20 km en Sologne, accessible à tous !
Parents, enfants, grands-parents tout le monde est le bienvenu
Collation offerte au retour
⛑ Casque obligatoire
Réservation conseillée 06.87.65.68.94 .
80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 65 68 94
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English :
???? Family bike ride ????
? Sunday, July 5
? Meet at 80 rue de la Pr%EAche, Larouelibre Ludovic, at 2:15 p.m. ? Departure at 2:30 p.m.
%E0 Ligny-le-Ribault
L’événement Sortie Vélo d’Été en Sologne Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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