Ligny-le-Ribault

Sortie Vélo d’Été en Sologne

80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:15:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

‍♂️ Sortie vélo familiale ‍♀️

Dimanche 5 juillet

RDV 80 rue de la Prêche Larouelibre Ludovic à 14h15 départ 14h30

à Ligny le Ribault

‍♂️ Sortie vélo familiale ‍♀️

Dimanche 5 juillet

RDV 80 rue de la Prêche Larouelibre Ludovic à 14h15 départ 14h30

à Ligny le Ribault

Circuit convivial d’environ 20 km en Sologne, accessible à tous !

‍ ‍ ‍ Parents, enfants, grands-parents tout le monde est le bienvenu

Collation offerte au retour

⛑ Casque obligatoire

Réservation conseillée 06.87.65.68.94 .

80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 65 68 94

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English :

???? Family bike ride ????

? Sunday, July 5

? Meet at 80 rue de la Pr%EAche, Larouelibre Ludovic, at 2:15 p.m. ? Departure at 2:30 p.m.

%E0 Ligny-le-Ribault

L’événement Sortie Vélo d’Été en Sologne Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN