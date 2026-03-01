Sortie Vélo St-Céré-Tauriac Saint-Céré
Sortie Vélo St-Céré-Tauriac Saint-Céré dimanche 8 mars 2026.
Quai du Puits de Larribe Saint-Céré Lot
Gratuit
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
2026-03-08
Un après-midi convivial autour du vélo, organisé par Vélotonome. La journée commence par un pique-nique partagé aux jardins du Pré d'Aubié, suivie de la sortie vélo de 40km, puis d’une pause-goûter tiré du sac au Lac de Tauriac
Quai du Puits de Larribe Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
English :
A friendly afternoon of cycling, organized by Vélotonome
