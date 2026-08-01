Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture virollet Villiers-sur-Chizé

Informations pratiques

Villiers-sur-Chizé

Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture

virollet Zoodyssée Villiers-sur-Chizé Deux-Sèvres

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Visite libre du parc du Zoodyssée avec la nouveauté de l’odyssée Outre-mer notamment du Jaguar. Le matin dès 10h activité sur la nourriture de certains animaux en exclusivité ! L’après-midi profitez des rencontres homme-animal.

Pensez à votre pique-nique ou possibilité de restauration sur place. .

virollet Zoodyssée Villiers-sur-Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 32 52 01 letraitdunionpaizeen@gmail.com

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English : Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture

L’événement Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture Villiers-sur-Chizé a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT 79