UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villiers-sur-Chizé

Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture virollet Villiers-sur-Chizé

vendredi 21 août 2026 · virollet · Villiers-sur-Chizé

Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture virollet Villiers-sur-Chizé

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
virollet
Adresse
Zoodyssée
Ville
79170 Villiers-sur-Chizé
Département
Deux-Sèvres
Tarif
19 19 Tarif réduit

Villiers-sur-Chizé

Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture

virollet Zoodyssée Villiers-sur-Chizé Deux-Sèvres

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Visite libre du parc du Zoodyssée avec la nouveauté de l’odyssée Outre-mer notamment du Jaguar. Le matin dès 10h activité sur la nourriture de certains animaux en exclusivité ! L’après-midi profitez des rencontres homme-animal.

Pensez à votre pique-nique ou possibilité de restauration sur place.   .

virollet Zoodyssée Villiers-sur-Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 32 52 01  letraitdunionpaizeen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture

L’événement Sortie Zoodyssée avec activité sur la nourriture Villiers-sur-Chizé a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT 79