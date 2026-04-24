Sorties de résidence: rencontre partagée JEZEAU Jézeau

Jézeau

Sorties de résidence: rencontre partagée

JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

18h PODIUM Compagnie Juste Ici | Écoute sonore et solo performé

Pour ce temps de partage autour de son travail de recherche, la Compagnie Juste ici proposera tout d’abord une écoute au sein d’un dispositif inédit une plongée au coeur de sons concrets et transformés, à la limite entre le documentaire et l’espace onirique, entre le témoignage et la sensorialité subjective, dans un espace autre, peuplé de références connues (sons d’espaces sportifs et d’interviews) avec des sons déformés, distordus, pour mieux ouvrir notre perception.

Ensuite, le public assistera à un solo extrait du spectacle, entre geste de culturiste et parole d’haltérophile…

19h IN BEAUTY WE SHALL REST (IN TYBIU) Cie Rive, Mathilde Papin

Mathilde Papin présentera une recherche en cours sur nos rapports aux objets, sur le sens que l’on donne à certains objets, et sur nos rapports au beau et à ce que l’on considère être des moments de beauté . En combinant l’écriture et la danse, elle nous ouvrira les portes de ses collections autour de ces questions qu’elle cherche à déployer en espace, en lumière, en danse et en images.

Bar et restauration sur place à la suite de la soirée | Entrée libre

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JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

6pm: PODIUM Compagnie Juste Ici | Sound listening and solo performance

For this time of sharing around its research work, Compagnie Juste ici will first offer a listening session within a novel device: a plunge into the heart of concrete and transformed sounds, on the borderline between documentary and dream space, between testimony and subjective sensoriality, in another space, populated with known references (sounds of sports venues and interviews) with distorted sounds, to better open our perception.

Afterwards, the audience will be treated to a solo extract from the show, somewhere between a bodybuilder’s gesture and a weightlifter’s words…

7pm: IN BEAUTY WE SHALL REST (IN TYBIU) Cie Rive, Mathilde Papin

Mathilde Papin will present ongoing research into our relationship with objects, the meaning we give to certain objects, and our relationship with beauty and what we consider to be moments of beauty . Combining writing and dance, she will open the doors of her collections to these questions, which she seeks to unfold in space, light, dance and images.

Bar and catering on site after the evening | Free admission

L’événement Sorties de résidence: rencontre partagée Jézeau a été mis à jour le 2026-04-24 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65