Sorties Découverte de la faune et des algues de l’Estran Roscoff
dimanche 11 octobre 2026 · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Sorties Découverte de la faune et des algues de l’Estran
Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 12:15:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Découverte de la faune et des algues de l’estran de Roscoff, dans le respect des réglementations et de l’environnement en compagnie d’Annie Frère.
Durée env. 2h30.
Prévoir une tenue adaptée suivant la météo, des bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau.
Sur réservation par mail.
Groupe de 12 personnes maxi. .
Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 7 88 48 91 62
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English :
L’événement Sorties Découverte de la faune et des algues de l’Estran Roscoff a été mis à jour le 2026-07-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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