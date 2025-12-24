Sorties plantes sauvages Prés salés et laisses de mer, Plouescat
Sorties plantes sauvages Prés salés et laisses de mer, Plouescat dimanche 7 juin 2026.
Sorties plantes sauvages Prés salés et laisses de mer
Plouescat Finistère
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07
2026-06-07 2026-06-21
Salicorne, obione, oreilles de cochon… des drôles de noms pour des plantes délicieuses et naturellement salées ! Venez les reconnaître avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Balade facile d’1h30, adaptée à tous publics !
Réservation obligatoire. .
Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96
