Sorties plantes sauvages Prés salés et laisses de mer

Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-21

Salicorne, obione, oreilles de cochon… des drôles de noms pour des plantes délicieuses et naturellement salées ! Venez les reconnaître avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Balade facile d’1h30, adaptée à tous publics !

Réservation obligatoire. .

Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sorties plantes sauvages Prés salés et laisses de mer

L’événement Sorties plantes sauvages Prés salés et laisses de mer Plouescat a été mis à jour le 2025-12-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX