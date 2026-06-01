Sorties spéléo à la grotte des Faux Monnayeurs Mouthier-Haute-Pierre mardi 30 juin 2026.

Mouthier-Haute-Pierre

Sorties spéléo à la grotte des Faux Monnayeurs

Grotte des Faux Monnayeurs Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 09:15:00

fin : 2026-08-19 12:15:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Nous vous proposons de devenir les explorateurs de la grotte des Faux Monnayeurs située à Mouthier-Haute-Pierre.

Bien plus qu’une simple grotte, c’est un voyage dans le temps !

Vous déambulerez dans galeries spacieuses sculptées par l’eau et découvrirez des fossiles millénaires. Pour les amateurs de sensations fortes, une descente en rappel de 30 mètres (facultative) vous attend pour revoir la lumière du jour.

Idéale pour une première expérience en spéléologie, le parcours est accessible à tous à partir de 7 ans.

Équipement fourni combinaison, casque équipé de lampe, baudrier avec longes et autres accessoires pour l’évolution sur corde (descente et remontée).

Prévoir Le pique-nique du midi, de l’eau, des vêtements adaptés (une tenue sportive souple avec jambes et manches longues), une paire de chaussettes chaudes, un tour de cou, de bonnes chaussures crantées ainsi que des vêtements de rechange.

Sortie encadrée par des moniteurs diplômés (Maximum 10 personnes par guide).

La température dans la grotte est d’environ 12°C.

Sortie non adaptée aux personnes souffrant de vertiges et claustrophobie.

Cette sortie est collective avec d’autres personnes dans la limite de 10 par guide.

Non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Grotte des Faux Monnayeurs Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 61 57 62

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English : Sorties spéléo à la grotte des Faux Monnayeurs

L’événement Sorties spéléo à la grotte des Faux Monnayeurs Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON