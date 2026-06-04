Champdeniers

Sorties speleo

Rue des Tanneries Champdeniers Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:00:00

fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez découvrir la spéléologie dans les rivières souterraine de Champdeniers et St Christophe sur Roc ! .

Rue des Tanneries Champdeniers Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 18 30 contact@emergence-speleo.com

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English : Sorties speleo

L’événement Sorties speleo Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 79