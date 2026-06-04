Sorties speleo Rue des Tanneries Champdeniers
Sorties speleo Rue des Tanneries Champdeniers jeudi 9 juillet 2026.
Champdeniers
Sorties speleo
Rue des Tanneries Champdeniers Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 45 – 45 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-14 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez découvrir la spéléologie dans les rivières souterraine de Champdeniers et St Christophe sur Roc ! .
Rue des Tanneries Champdeniers Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 18 30 contact@emergence-speleo.com
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English : Sorties speleo
L’événement Sorties speleo Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 79