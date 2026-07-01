Sortir de l’ombre: créez votre super-plante!, Musée d’histoire des sciences, Genève
samedi 4 juillet 2026 · Musée d'histoire des sciences · Genève
Informations pratiques
Sortir de l’ombre: créez votre super-plante! 4 et 5 juillet Musée d’histoire des sciences
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:59:00+02:00
Fin : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00
Pourquoi certaines plantes vivent-elles au soleil et d’autres dans l’ombre?
Durant l’édition 2026 de la Nuit de la Science, venez jouer et observer nos plantes sous la loupe pour découvrir leurs adaptations et imaginez votre super-plante capable de conquérir tous les milieux !
Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 50 60 http://www.ville-ge.ch/mhs [{« link »: « https://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/la-nuit-de-la-science-2026/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/
Rejoignez-nous à la Nuit de la Science pour imaginer votre super-plante capable de conquérir tous les milieux !
Jardin Botanique de Genève
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