«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : à la rencontre de Bisha, la chèvre bleue, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève

«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : à la rencontre de Bisha, la chèvre bleue Jeudi 2 juillet, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG)

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T15:00:00+02:00 – 2026-07-02T15:45:00+02:00

Fin : 2026-07-02T15:00:00+02:00 – 2026-07-02T15:45:00+02:00

Dans le cadre du programme «Partir en livres» dont la thématique pour cet été est «Nos petits et grands héros», découvrons comment Bisha, la chèvre bleue guide la famille Topino et son cirque ambulant. Après avoir observé la vièle à trois cordes de l’exposition permanente, découvrons l’histoire de Bisha dans le salon de musique de la bibliothèque. La visite se termine par l’écoute d’une chanson du groupe Aksak.

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@ville-ge.chh, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le jeudi 2 juillet à 15h. Gratuit, sur inscription

© MEG, Johnathan Watts