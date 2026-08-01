Sortir en famille forge Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
mardi 18 août 2026 · Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Informations pratiques
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Sortir en famille forge
Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Visite de la forge royale de Forgeneuve. Réservation obligatoire. .
Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 23 66 contact@cpie-perigordlimousin.org
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English : Sortir en famille forge
L’événement Sortir en famille forge Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-08-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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