UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Sortir en famille forge Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

mardi 18 août 2026 · Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Sortir en famille forge Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Forgeneuve
Ville
24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Département
Dordogne
Tarif

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Sortir en famille forge

Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Visite de la forge royale de Forgeneuve. Réservation obligatoire.   .

Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 23 66  contact@cpie-perigordlimousin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortir en famille forge

L’événement Sortir en famille forge Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-08-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

À voir aussi à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert (Dordogne)