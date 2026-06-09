SOS RUCHE A la recherche de la ruche perdue Basse-sur-le-Rupt samedi 11 juillet 2026.

Basse-sur-le-Rupt

SOS RUCHE A la recherche de la ruche perdue

19 Paquis des Cailles Basse-sur-le-Rupt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-21

Partez en famille sur les traces des abeilles, retrouvez les éléments de la ruche, assemblez les, retrouvez les indices cachés et percez le mystère de la ruche perdue. Une aventure ludique à vivre ensemble cet été !

Animation familiale pour petits et grands aventuriers de 4 à 99 ans.Enfants

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19 Paquis des Cailles Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est +33 6 79 43 30 20 contact@espritperma.fr

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English :

Set off as a family on the trail of the bees, find the elements of the beehive, assemble them, find the hidden clues and solve the mystery of the lost beehive. A fun adventure to enjoy together this summer!

Family activities for young and old adventurers aged 4 to 99.

L’événement SOS RUCHE A la recherche de la ruche perdue Basse-sur-le-Rupt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES