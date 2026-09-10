Sosies, Théâtre de la rue de belleville, Nantes
mardi 3 novembre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes
Informations pratiques
Sosies 3 novembre – 23 décembre Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique
12 € à 22 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-23T20:00:00+01:00 – 2026-12-23T21:30:00+01:00
Et si le seul moyen d’échapper à son destin était d’adopter celui d’un autre ?
Qu’ils l’ai déjà trouvé ou qu’ils le cherchent encore, 5 personnages à l’âme éclopée apprennent à se connaître tout en cherchant des issues, plus ou moins rock’n’roll, pour s’extraire de leur solitude, ou simplement de leur immeuble…
Une histoire drôle, amère et sans retenue, qui donne un bon coup de 33 tours dans le politiquement correct.
Texte de Rémi de Vos
Mise en scène de Régis Flores
Avec Mathilde Banderly, Thomas Fazio, Régis Flores, Mehdi Lecourt et Flore-Vannier-Moreau
Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/sosies/ »}]
Et si le seul moyen d’échapper à son destin était d’adopter celui d’un autre ? Une histoire drôle, amère et sans retenue, qui donne un bon coup de 33 tours dans le politiquement correct.
TPN
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