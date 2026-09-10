Sosies, Théâtre de la rue de belleville, Nantes

Informations pratiques

Sosies 3 novembre – 23 décembre Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

12 € à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-23T20:00:00+01:00 – 2026-12-23T21:30:00+01:00

Et si le seul moyen d’échapper à son destin était d’adopter celui d’un autre ?

Qu’ils l’ai déjà trouvé ou qu’ils le cherchent encore, 5 personnages à l’âme éclopée apprennent à se connaître tout en cherchant des issues, plus ou moins rock’n’roll, pour s’extraire de leur solitude, ou simplement de leur immeuble…

Une histoire drôle, amère et sans retenue, qui donne un bon coup de 33 tours dans le politiquement correct.

Texte de Rémi de Vos

Mise en scène de Régis Flores

Avec Mathilde Banderly, Thomas Fazio, Régis Flores, Mehdi Lecourt et Flore-Vannier-Moreau

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/sosies/ »}]

Et si le seul moyen d’échapper à son destin était d’adopter celui d’un autre ? Une histoire drôle, amère et sans retenue, qui donne un bon coup de 33 tours dans le politiquement correct.

TPN