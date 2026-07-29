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Sosies Théâtre de la rue de belleville Nantes

mardi 8 décembre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes

Sosies Théâtre de la rue de belleville Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre de la rue de belleville
Adresse
19 rue de Belleville, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
12 € à 22 € tarif plein : 22 €tarif réduit : 17 €tarif carte blanche : 12 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-08 20:00 – 21:30
Gratuit : non 12 € à 22 € tarif plein : 22 €tarif réduit : 17 €tarif carte blanche : 12 € Adulte 

Et si le seul moyen d’échapper à son destin était d’adopter celui d’un autre ?Qu’ils l’ai déjà trouvé ou qu’ils le cherchent encore, 5 personnages à l’âme éclopée apprennent à se connaître tout en cherchant des issues, plus ou moins rock’n’roll, pour s’extraire de leur solitude, ou simplement de leur immeuble…Une histoire drôle, amère et sans retenue, qui donne un bon coup de 33 tours dans le politiquement correct.Texte de Rémi de VosMise en scène de Régis FloresAvec Mathilde Banderly, Thomas Fazio, Régis Flores, Mehdi Lecourt et Flore-Vannier-Moreau

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100

Sosies


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