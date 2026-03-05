Sotrés et Potailloux Chaillon
Sotrés et Potailloux Chaillon samedi 27 juin 2026.
Sotrés et Potailloux
Chaillon Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-28
2026-06-27
L’édition 2026 de Sotrés et Potailloux se tiendra le 27 et le 28 Juin !
Et pas n’importe laquelle…
Ce sera notre 10ème édition !Tout public
Chaillon 55210 Meuse Grand Est sotreschaillon@gmail.com
English :
The 2026 edition of Sotrés et Potailloux will be held on June 27 and 28!
And not just any edition?
It will be our 10th edition!
L’événement Sotrés et Potailloux Chaillon a été mis à jour le 2026-03-03 par OT COEUR DE LORRAINE