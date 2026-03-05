Sotrés & Potailloux Fête de la Musique #2 Chaillon
Sotrés & Potailloux Fête de la Musique #2 Chaillon samedi 20 juin 2026.
Sotrés & Potailloux Fête de la Musique #2
Chaillon Meuse
Parce qu’une annonce peut en cacher une autre… On a tellement kiffé l’année dernière… qu’on remet ça !
Sotrés & Potailloux Fête de la Musique #2 c’est le Samedi 20 juin 2026 !
Sur le site du Sotrés
Et cette année… on vous prépare plein de choses.Tout public
Chaillon 55210 Meuse Grand Est sotreschaillon@gmail.com
English :
Because one announcement can hide another? We had such a blast last year? that we’re doing it again!
Sotrés & Potailloux Fête de la Musique #2 on Saturday, June 20, 2026!
On the Sotrés website
And this year? we’ve got a lot in store for you.
