Informations pratiques

Soublecause

Soublecause en fête

Village SOUBLECAUSE Soublecause Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Soublecause en fête un repas convivial à partager !

Le comité des fêtes de Soublecause vous donne rendez-vous le dimanche 26 juillet pour une journée placée sous le signe de la convivialité.

À partir de 12h30, retrouvez-vous au foyer pour partager un délicieux repas composé de melon et jambon, d’une paëlla géante et d’une pêche Melba, avec pain, vin et café compris.

L’ambiance sera assurée par le groupe Couleur K-fé, qui animera le repas en musique.

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Village SOUBLECAUSE Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 63 73 78 soublecause@orange.fr

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English :

Soublecause Festival: A Fun Meal to Share!

The Soublecause Festival Committee invites you to join us on Sunday, July 26, for a day filled with fun and camaraderie.

Starting at 12:30 p.m., gather at the community center to enjoy a delicious meal featuring melon and ham, a giant paella, and peach Melba, with bread, wine, and coffee included.

The band Couleur K-fé will provide the entertainment, livening up the meal with their music.

L’événement Soublecause en fête Soublecause a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65