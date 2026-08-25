Informations pratiques

Pont-Aven

Souffleur de pierre

Place Julia Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 13:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Avec le danseur Hugo Le Brigand, originaire du territoire et aujourd’hui installé en Autriche, l’exposition Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris se découvre autrement. Approcher les œuvres comme on approche quelqu’un doucement, à l’écoute. Après une découverte de l’exposition, il invite à un dialogue sensible entre le corps et la pierre, guidé par le souffle. Sans reproduire les œuvres, il leur répond par le mouvement, révélant ce qui demeure vivant dans la matière. Souffler. Attendre que la pierre s’éveille.

Interprète Hugo Le Brigand

+ échange avec l’artiste à l’issue du spectacle

+ en lien avec l’exposition Au temps de Camille Claudel.

Durée 30 min .

Place Julia Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

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English :

L’événement Souffleur de pierre Pont-Aven a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA