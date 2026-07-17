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AGENDA · Aulnat

Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque !, Médiathèque Rêve et Savoir, Aulnat

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Rêve et Savoir · Aulnat

Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque !, Médiathèque Rêve et Savoir, Aulnat

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Rêve et Savoir
Adresse
2 b rue Curie 63510 Aulnat
Ville
63510 Aulnat
Département
Puy-de-Dôme

Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque ! Vendredi 2 octobre, 17h30 Médiathèque Rêve et Savoir Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

L’école de musique d’Aulnat, Emma Stévenot et vos bibliothécaires se réunissent pour fêter ensemble les 25 ans de la médiathèque Rêve et Savoir !
Voyageons ensemble en musique, souvenirs et témoignages.

Médiathèque Rêve et Savoir 2 b rue Curie 63510 Aulnat Aulnat 63510 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls
Biblis en folie 2026

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