Soul Air Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau
Soul Air Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau vendredi 22 mai 2026.
Soul Air
Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Soul Air distille pendant ses multiples concerts des réinterprétations(Prince, Jackson, S.Wonder, M.Gaye, B.Mars, Jamiroquai, Maxwell..) et compositions originales de titres soul,funk,groove,r’n’b en France et au-delà depuis plus de 20 ans.
Soul Air performe soit en version acoustique (trio ) soit en version full band (5 musiciens):basse, batterie, guitare, claviers et chant auxquels , s’ajoutent occasionnellement cuivres, voix ou même encore DJ live! .
Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soul Air
L’événement Soul Air Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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