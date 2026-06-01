Soul Friends, Place du Mesnil Sevin, Saint-Forget

Soul Friends Samedi 13 juin, 20h00 Place du Mesnil Sevin Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

fête du village et de la musique en avance à la Place du Mesnil Sevin 78 720 Saint Forget, manger, écouter du bon son groovy live avec Soul Friends. En extérieur si le soleil et la chaleur sont avec nous

Le groupe qui existe depuis 15 ans, sous diverses formes, a développé un large répertoire et joue avec un plaisir communicatif les meilleurs standards

Place du Mesnil Sevin 3 Place du Mesnil Sevin, 78720 Saint-Forget, France Saint-Forget 78720 Yvelines Île-de-France

Soul Friends