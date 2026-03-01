Soul Legends Conservatoire Municipal Hector Berlioz PARIS

Le concert du 21 mars, proposé par le conservatoire du 10e Hector Berlioz, rend hommage à quelques-unes des figures majeures de la grande tradition soul et pop américaine. Né à Detroit à la fin des années 1950, le label Motown a façonné une esthétique immédiatement reconnaissable : groove irrésistible, élégance mélodique et voix inoubliables.

De Stevie Wonder à Michael Jackson, en passant par le producteur et compositeur visionnaire Quincy Jones, ces artistes ont marqué l’histoire de la musique populaire et continuent d’inspirer des générations de musiciens.

Pour cette soirée, les élèves du département musiques actuelles feront revivre cet héritage en interprétant plusieurs titres emblématiques , et quelques perles plus rares, dans des arrangements spécialement préparés pour l’occasion. Une plongée vibrante dans l’univers Motown, entre énergie, groove et émotion.

Michael Jackson (1984) ; Crédits : Wikipédia

Programme (extraits) :

— For Once in My Life — Stevie Wonder (1968)

— Come Back as a Flower — Stevie Wonder

— Part-Time Lover — Stevie Wonder (1985)

— The Girl Is Mine — Michael Jackson & Paul McCartney (1982)

— Liberian Girl — Michael Jackson (1987)

Et bien d’autres surprises à découvrir au fil de la soirée.

Une plongée musicale au cœur de la Motown !

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T15:00:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Hector Berlioz et trouvez le meilleur itinéraire

