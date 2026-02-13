SOULEVEMENTS, La Comète, Châlons-en-Champagne

SOULEVEMENTS Lundi 9 mars, 20h00 La Comète Marne

CINÉ DÉBAT LE LUNDI 09 MARS À 20H — Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre… Des luttes locales aux enjeux planétaires, Soulèvements donne la parole à celles et ceux qui refusent la loi du plus fort.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/976?showId=3470 »}]

