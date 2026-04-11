Soulkeys Trio Lury-sur-Arnon
Soulkeys Trio Lury-sur-Arnon dimanche 3 mai 2026.
Lury-sur-Arnon
Soulkeys Trio
Rue du Chambord Lury-sur-Arnon Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Organisé part les Amis de Lury
8 .
Rue du Chambord Lury-sur-Arnon 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 52 50 85
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English :
Organized by Les Amis de Lury
L’événement Soulkeys Trio Lury-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de VIERZON