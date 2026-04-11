Lury-sur-Arnon

Soulkeys Trio

Rue du Chambord Lury-sur-Arnon Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Organisé part les Amis de Lury

8 .

Rue du Chambord Lury-sur-Arnon 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 52 50 85

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English :

Organized by Les Amis de Lury

L’événement Soulkeys Trio Lury-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de VIERZON