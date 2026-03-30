Soulshine voices and The Gospel Choir Festival des Terres Solidaires

Cathédrale Lectoure Gers

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre du Festival des terres solidaires, la terre, notre lien, notre avenir, retrouvez Soulshine voices and the Gospel Choir à la cathédrale de Lectoure.

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Cathédrale Lectoure 32700 Gers Occitanie

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English :

As part of the Festival des terres solidaires, la terre, notre lien, notre avenir, discover Soulshine voices and the Gospel Choir at Lectoure Cathedral.

L’événement Soulshine voices and The Gospel Choir Festival des Terres Solidaires Lectoure a été mis à jour le 2026-03-28 par Gers Armagnac