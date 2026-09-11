Soundtrack: Finding home, Théâtre des Grottes, Genève

Informations pratiques

Soundtrack: Finding home 11 – 13 septembre Théâtre des Grottes

CHF 18 Adultes, CHF 10 détenteurs carte « 20 ans/20 francs », CHF 12 AVS/AI, CHF 9 étudiants/enfant jusqu’à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:30:00+02:00

Spectacle musical et théâtral réunissant artistes professionnels et

amateurs, « Soundtrack: Finding Home » aborde la question de

l’intégration et de l’appartenance : des personnages fraîchement

arrivés à Genève cherchent leurs marques dans une ville qui leur est

inconnue.

Au gré d’explorations contées, chantées et chorégraphiées, le

spectateur y reconnait une réalité universelle : la difficulté de trouver

sa place, le sentiment d’exil et la recherche d’identité.

À travers des tableaux mêlant monologues, chant et mouvements, la

relation entre le sujet et son environnement, tantôt hostile, tantôt

bienveillant, constitue le coeur de ce projet artistique. La ville devient

elle-même un personnage à part entière qui interroge l’arrivant et lui

répond. Peu à peu, les trajectoires se croisent et une autre forme

d’appartenance émerge, un lien qui se construit au fil des expériences.

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève 1201 [{« type »: « link », « value »: « https://eventfrog.ch/en/p/groups/soundtrack-finding-home-a-musical-7475917951968788663.html »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/

« Soundtrack: Finding home » est un spectacle musical mêlant chant et chorégraphies et retraçant le parcours d’un personnage fraîchement arrivé à Genève, ses moment de doute comme de joie.

Expressive Singing