Informations pratiques

Salettes

Soupe aux choux

Salle des fêtes Salettes Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Repas comprenant: soupe, saucisse, lard, et lard rance, fromage, dessert et vin.

Organisé par le comité des fêtes.

Réservation nécessaire avant le 20/09 par tél ou sms au 06 24 73 39 38.

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Salle des fêtes Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 73 39 38

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English :

Meal includes: soup, sausage, bacon, and rance bacon, cheese, dessert, and wine.

Organized by the festival committee.

Reservations are required by September 20 via phone or text message at 06 24 73 39 38.

L’événement Soupe aux choux Salettes a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal