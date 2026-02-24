Soupes du monde avec LACIM Salle polyvalente Les Villettes
Salle polyvalente 4 rue du stade Les Villettes Haute-Loire
Début : 2026-03-06 19:30:00
La soirée Soupes du monde de LACIM, c’est l’occasion de faire un geste solidaire grâce à de nombreux partenaires.
Il y aura de bonnes soupes et un spectacle de magicien mentaliste !
Salle polyvalente 4 rue du stade Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
LACIM’s Soupes du monde evening is an opportunity to make a gesture of solidarity thanks to a number of partners.
There’ll be good soups and a mentalist magician’s show!
