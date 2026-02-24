Soupes du monde avec LACIM Salle polyvalente Les Villettes

Soupes du monde avec LACIM

Salle polyvalente 4 rue du stade Les Villettes Haute-Loire

Début : 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

La soirée Soupes du monde de LACIM, c’est l’occasion de faire un geste solidaire grâce à de nombreux partenaires.

Il y aura de bonnes soupes et un spectacle de magicien mentaliste !

Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 16

English :

LACIM’s Soupes du monde evening is an opportunity to make a gesture of solidarity thanks to a number of partners.

There’ll be good soups and a mentalist magician’s show!

L’événement Soupes du monde avec LACIM Les Villettes a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron